AIK och Malmö vidare i Europa League

Fakta

IFK Norrköping och Malmö FF hade spelat in knappt 8,4 miljoner kronor på tre kvalomgångar i Europa League.

AIK, som inledde i Champions League-kvalet (två omgångar), hade dragit in drygt 10,1 miljoner kronor på sitt spel i Europa.

Dessutom är AIK och Malmö nu garanterade 3,2 miljoner för att de tagit sig till playoff.

Följande prispengar gäller fortsatt i Europa League om man tar sig vidare från playoff:

Kvalificerat för gruppspel: 31,4 miljoner kronor (2,92 miljoner euro).

Vunnen match i gruppspelet: 6,1 miljoner kronor (570 000 euro).

Oavgjord match i gruppspelet: 2 miljoner kronor (190 000 euro).

Förstaplats i gruppen: 10,8 miljoner kronor (1 miljon euro).

Andraplats i gruppen: 5,4 miljoner kronor (500 000 euro).

Plats i 16-delsfinal: 5,4 miljoner kronor (500 000 euro).

Åttondelsfinal: 11,8 miljoner kronor (1,1 miljoner euro).

Kvartsfinal: 16,1 miljoner kronor (1,5 miljoner euro).

Semifinal: 25,8 miljoner kronor (2,4 miljoner euro).

Finalplats: 48,4 miljoner kronor (4,5 miljoner euro).

Vinnare av Europa League: 43 miljoner kronor (4 miljoner euro).

Rankningspengar:

En pott pengar (84 miljoner euro) fördelas även till lagen som deltar i gruppspelet och hur mycket en klubb får baseras på Uefas klubbkoefficient, som bygger på resultat i de europeiska cuperna de senaste tio åren. Det lägst rankade laget får en andel av denna pott värd 71 430 euro. Det högst rankade laget får 48 andelar, som motsvarar 3,42 miljoner euro.

Marknadspool:

Flera miljoner kommer dessutom att trilla in från Uefas så kallade marknadspool, där pengar från tv-avtal ingår. Östersund drog in runt 20 miljoner kronor säsongen 20172018 efter att ha gått till 16-delsfinal. Hur mycket Malmö FF, som också spelade 16-delsfinal, drog in förra säsongen har Uefa inte redovisat ännu.

Källa: Uefa.