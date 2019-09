Alice Cooper om livsvalet: Skulle ha dött

Fakta

Alice Cooper hette från början Vincent Furnier och föddes 1948.

Alice Cooper var ursprungligen ett band, som grundades i mitten av 1960-talet. Från början hette de The Earwigs, därefter The Spiders sedan The Nazz innan de antog namnet Alice Cooper.

Gruppen fick sitt genombrott i början av 1970-talet med album som "Love it to death" (1971), "Killer" (1971), "School’s out" (1972) och "Billion dollar babies" (1973).

Samma år som bandet splittrades, 1974, antog Vincent Furnier officiellt namnet Alice Cooper och påbörjade en solokarriär.

Den 27 september spelar han på Hovet i Stockholm och den 28 september på Partille arena strax utanför Göteborg.