Amason blir ett av fyra husband i "På spåret"

Fakta

Lada Egolaeva & Svenska Grammofonstudion består av kapellmästaren Lada Egolaeva från Ryssland, som leder en grupp med tre forna medlemmar från The Soundtrack of Our Lives – Ian Persson, Kalle Gustafsson Jerneholm och Fredrik Sandsten. Bandet spelar när grupp 1 tävlar, den 6, 13 och 20 december.

Vaz är en syskonduo från Lilla Edet som består av Jenny och Cecilia Vaz. De gästade "På spåret" under förra säsongen och har i år med sig ett eget band. De spelar när grupp 2 tävlar, den 27 december, 3 och 10 januari.

Mando Diao bildades i Dalarna 1999 och har sedan mitten av 2000-talet varit framgångsrika i Musiksverige. Nuvarande medlemmar är Björn Dixgård, Carl-Johan Fogelklou, Patrik Heikinpieti. Jens Siverstedt och Daniel Haglund. De spelar den 17, 24 och 31 januari.

Amason grundades 2012 och släppte året därpå en självbetitlad ep. Gruppen består av Amanda Bergman, Gustav Ejstes, Pontus Winnberg, Petter Winnberg och Nils Törnqvist. De spelar under slutspelet den 7, 14, 21 och 28 februari.