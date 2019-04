Amerikansk pippi har premiärskådats i Sverige

Fakta

Icke-utrotningshotad vadare ur familjen snäppor som lever i Nordamerika och häckar i Sydamerika, med det latinska namnet Gallinago delicata.

Är närbesläktad med enkelbeckasinen som bland annat lever i Sverige.

Livnär sig främst på larver, men även kräftdjur, maskar och blötdjur.

Blir runt 26-28 centimeter lång med ett vingspann på 40-47 centimeter.

Källa: Handbook of the Birds of the World, Birdlife Sverige