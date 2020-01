Bäckström har skrivit på nytt jättekontrakt

Foto: Mats Åstrand/TT

Den svenska ishockeystjärnan Nicklas Bäckström har skrivit på ett nytt jättekontrakt med NHL-laget Washington.

Det nya kontraktet är skrivet över fem år och är värt motsvarande 436 miljoner kronor.

Washington bekräftar förlängningen på sin hemsida. I snitt får svensken 9,2 miljoner dollar, motsvarande 87 miljoner kronor, per säsong. Det innebär en rejäl löneökning jämfört med de 6,7 miljoner dollar per säsong som han har tjänat under det nuvarande kontraktet.

Nicklas Bäckström, som på egen hand har förhandlat fram kontraktet efter att ha sagt upp sina agenter, säger till Aftonbladet att han är väldigt nöjd.

– Kanske hade jag kunnat få högre lön om jag avvaktat och testat den fria marknaden i sommar, men den risken ville jag inte ta. Det är viktigt för mig att få vara kvar i Washington hela karriären. Det är få förunnat att få vara kvar i samma klubb så länge, så det värdesätter jag väldigt mycket, säger den 32-årige centern till tidningen.

– Jag är nöjd med det här kontraktet, och tacksam över att Capitals gått med på att förlänga redan nu. Det är skönt att ha det här avklarat och inte behöva fundera mer på det.

Bäckström har totalt under sin sina drygt tolv säsonger och 934 grundseriematcher i Washington stått för 668 assist vilket är ett klubbrekord.