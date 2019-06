Beastie Boys släpper tolv sällsynta spår

Foto: Claudio Bresciani/ TT

Hiphop-gruppen Beastie Boys firar att det är 15 år sedan albumet "To the 5 boroughs" gavs ut med att släppa en deluxe-version av plattan – innehållande tolv extra spår. Det meddelade bandet själva på Twitter.

"Med anledning av detta har tolv sällsynta spår just släppts digitalt utöver albumets 15 originallåtar", .

"To the 5 boroughs" är Beastie Boys sjätte album och innehåller bland annat hitlåten "Ch-check it out". När plattan släpptes i juni 2004 fick den genomgående positiva recensioner och gick rakt in som nummer ett på Billboard 200-listan i USA.

Beastie Boys bildades i New York 1981 och bestod av medlemmarna Michael "Mike D" Diamond, Adam "MCA" Yauch och Adam "Ad-Rock" Horovitz. Efter att Yauch gick bort i cancer 2012 upplöstes bandet.

I höstas släppte Michael Diamond och Adam Horovitz den 592 sidor långa memoaren "Beastie boys book".