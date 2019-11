Beckett-drama blir konsertföreställning

Foto: Tomas Boman

50 år efter Samuel Becketts Nobelpris i litteratur spelas hans verk av Ensemble Lipparella i en ny konsertföreställning.

Det centrala verket är uruppförandet av Christer Lindwalls "What is the word", som bygger på en av Becketts sista texter. Dessutom framförs "Quad" från 1980, som först skrevs för tv men som nu görs i scenisk version – för första gången i Sverige. Konsertföreställningen är regisserad av Karl Dunér och spelas i Göteborg den 10 november, Borås den 11 november, på Liljevalchs i Stockholm den 15 november och i Lund den 29 november.

Karl Dunèr har också regisserat Becketts "I väntan på Godot" som nu går för utsålda hus på Dramaten.