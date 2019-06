Bieber och Cardi B på Sheerans nya

Foto: Markus Schreiber/AP/TT

Ed Sheeran har avslöjat vilka artister som gästar kommande skivan "No.6 collaborations project", skriver . Justin Bieber gör en insats på "I don't care", Cardi B och Camila Cabello kan höras på "South of the Border" medan Eminem och 50 Cent dyker upp på "Remember the name".

Andra gästartister på det stjärnspäckade albumet är Khalid, Stormzy, Skrillex och Bruno Mars. Sheeran beskriver gästerna som "artister som inspirerar mig och som tillför något särskilt till varje spår".

Albumet handlar om tiden innan Sheeran blev känd. Innan han fick skivkontrakt 2011 gjorde han ett album med titeln "No.5 collaborations project", och han har sagt att han alltid velat fortsätta det arbetet.

"No.6 collaborations project" innehåller 15 låtar och släpps den 12 juli.