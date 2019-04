Blåvitt vann i hemmapremiären

Foto: Adam Ihse/TT

Elfsborg har inte vunnit i Göteborg mot IFK Göteborg sedan 2003.

Boråsarna får vänta minst ett år till.

Blåvitt, med en ej spelklar Lasse Vibe på läktarplats, vann med 3–0.

Det var två lag som hade poängsnåla premiärer med sig. Elfsborg löste visserligen 1–1 hemma mot Hammarby, men utan att övertyga. IFK Göteborg å sin sida fick inte mycket mer med sig än ett tröstmål i 1–3-förlusten mot AFC Eskilstuna på bortaplan.

Den gångna veckan har för Blåvitts del framför allt handlat om Lasse Vibes återkomst. Den danske anfallaren vann den allsvenska skytteligan 2014 och återvänder till Kamratgården efter spel i England och nu senast i Kina.

Men han hann inte bli spelklar till avspark mot Elfsborg. Alla papper från den kinesiska klubben var inte ifyllda i tid. Trolig comeback för Vibes del blir i stället i nästa omgång.

Två snabba mål

Han var på plats på Ullevis läktare och såg sitt lag ta ledningen i den 22:a minuten – och utöka strax därefter.

Först gjorde Patrik Karlsson Lagemyr 1–0 genom att prickskjuta in bollen från nära håll via ribban. Fyra minuter senare var det dags igen. Benjamin Nygren sköt in ett lika väl avvägt skott lågt i det bortre hörnet till 2–0.

De 17 222 på Nya Ullevi såg Giorgi Kharaishvili missa straff i 66:e minuten. Det var Blåvitts georgier som fälldes i momentet före. Stian Gregersen i Elfsborg fick rött kort.

Tung bortasvit

Det gjorde det såklart inte lättare för gästerna att försöka jaga ikapp tvåmålsunderläget.

I stället smällde Blåvitt in slutresultatet 3–0 i 74:e minuten genom Sebastian Ohlsson på Benjamin Nygrens passning.

En följetong i det som vissa väljer att kalla ett västderby är Elfsborgs bortasvit mot Blåvitt i Göteborg. Oavsett om matcherna har spelats på Gamla Ullevi eller som på söndagen på Nya Ullevi har boråsarna vänt hem utan tre poäng.

I nästa omgång väntar Sundsvall på hemmaplan för Elfsborg. Blåvitt spelar mot Djurgården borta.