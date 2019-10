Blizzard i blåsväder – bannade spelare

Foto: Blizzard

Spelföretaget Blizzard kritiseras efter att ha bannat en professionell spelare från onlinekortspelet "Hearthstone". Under en turnering intervjuades spelaren Ng Wai Chung, känd under sitt alias "Blitzchung". Han tog på sig en gasmask och ropade slagord som hörts under protesterna i Hong Kong de senaste månaderna: "Befria Hong Kong, revolutionen av i dag", skriver .

Blizzard stängde omedelbart av Ng Wai Chung från turneringen och har förbjudit honom från att delta i fler det närmsta året, eftersom man hävdar att politiska utspel bryter mot reglerna. Avstängningen har lett till en våg av protester i spelvärlden, där många spelare avslutat sina prenumerationer på tjänster från företaget. Mark Kern, en speldesigner som var med och skapade "World of warcraft" – som onlinekortspelet "Hearthstone" bygger på – är en av dem.

"Vi låter kommunisternas pengar diktera våra amerikanska värderingar. Vi censurerar våra spel och filmer för Kina. Nu vill spelföretag tysta oss", skriver han på .