Bonnie Tyler: Jag trodde att allt var över

Foto: Zsolt Czegledi/AP/TT

I 50 år har Bonnie Tyler stått på scen. Artisten med den patenterat raspiga rösten har under resans gång slagit Guinnessrekord, toppat albumlistor och tappat rösten. 67 år fyllda har hon inga planer på att sakta ned.

17 år gammal vinner Bonnie Tyler en lokal talangjakt i Neath i södra Wales. Vinstsumman på ett brittiskt pund förändrar kanske inte så mycket i den unga talangens tillvaro, men bekräftelsen som segern medför gör att hon vågar tro på att hon kan bli artist.

– Där och då var min högsta dröm att få vara sångare i ett band. Och ja, jag har både varit sångare i band och soloartist, så drömmen gick i uppfyllelse, säger Bonnie Tyler.

"Trodde allt var över"

När hon tänker tillbaka på sin karriär minns hon den som en berg- och dalbana. Framförallt minns hon hur hon trodde att hela karriären skulle sluta innan den knappt hunnit ta fart. 1975, samma år som hon släpper debutsingeln "My! My! Honeycomb", upptäcks knölar på hennes stämband, och Tyler måste opereras.

– Jag trodde att allt var över. Men det som hände var att rösten kom tillbaka efter några veckor av total tystnad, fast något hesare än innan, säger hon.

Den hesa rösten har blivit Bonnie Tylers signum, och åren efter operationen lyfter karriären på allvar. 1977 klättrar "It´s a heartache" upp på listorna världen över, och under det tidiga 1980-talet blir hon en internationell världskändis med "Total eclipse of the heart" och "Holding out for a hero".

1983 hamnar hon i Guinness rekordbok som första kvinna att debutera som etta på den brittiska albumlistan.

Inte på kartan att lägga av

36 år senare turnerar Bonnie Tyler för fullt. I mars släpptes "Between the earth and the stars", hennes sjuttonde album i ordningen. På skivan gästas hon bland annat av Rod Stewart, Cliff Richard och Francis Rossi.

– Att alla de här människorna vill göra låtar med mig efter alla dessa år, det känns galet och fantastiskt, säger Bonnie Tyler.

Den 8 juni är hon i Sverige för att uppträda på Gröna Lund i TV4:s "Sommarkrysset". Veckorna före har hon turnerat runt i stora delar av Europa. Att luta sig tillbaka finns inte på kartan, menar Tyler.

– Jag hade kunnat gå i pension, absolut, men jag har inga som helst planer på att göra det. Jag älskar det här för mycket helt enkelt. Visst stänger jag av i några veckor då och då och åker till huset i Algarve. Men lägga av? Absolut inte.

TT: Du har varit kvinna i en mansdominerad bransch i 50 år. Hur har det varit?

– Jag vet att många har haft det tufft, men helt ärligt har det aldrig varit ett problem för mig. Jag har gått min egen väg och har alltid haft samma människor runt mig och på scen, säger hon, och tillägger:

– Eller så har jag fått vara i fred på grund av min hesa röst.

TT: Är det något du så här långt in i karriären känner att du fortfarande måste uppfylla?

– Jag har fortfarande inte gjort Wembley. Jag har blivit erbjuden att uppträda tillsammans med andra, men inte som enda artist. Men än är det inte försent.

TT: Hur trött är du på att sjunga "Total eclipse of the heart"?

– Inte alls. Helt ärligt så älskar jag att sjunga de gamla låtarna. Jag vet att många artister vägrar sjunga sina hits när de släppt nytt, men jag förstår dem inte. Att höra hela publiken sjunga med tar mig tillbaka till succéåren, och det blir aldrig gammalt.