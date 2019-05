Brexitavtal nära – men ändå långt borta?

Foto: Jane Barlow/PA/AP/TT

En brexituppgörelse mellan regeringen och oppositionen i Storbritannien är "bara en tumsmån bort", hävdas inför fortsatta samtal på tisdagen.

Men det är långt ifrån säkert att det räcker för att få stöd i parlamentet.

Efter förra veckans jätteförluster för Konservativa partiet i de brittiska lokalvalen vädjade premiärminister Theresa May i söndags till Labour-ledaren Jeremy Corbyn via tidningen Mail on Sunday.

"Det är tydligt att allmänheten har fått nog av att de två stora partierna inte har kunnat hitta ett sätt att uppfylla folkomröstningen och ta Storbritannien ut ur EU. Låt oss lyssna till vad väljarna sade i lokalvalen och tillfälligt lägga våra skiljaktigheter åt sidan. Låt oss göra en uppgörelse", skrev May.

Samtal om tullar

Regeringen och Labour har förhandlat ända sedan början av april för att hitta en text om framtida relation mellan EU och Storbritannien som skulle kunna accepteras av båda. Samtalen ska fortsätta på hög nivå på tisdagen och uppges vara nära en lösning.

– Våra positioner är bara en tumsmån bort från varandra, säger biståndsminister Rory Stewart till tv-kanalen Sky.

Nyckelfrågan handlar om tullar. Labour har krävt en tullunion med EU, vilket regeringen nu uppges komma allt närmare – om än formulerat som någon form av "tullarrangemang".

Ny folkomröstning?

För att få igenom ett avtal krävs dock inte bara att regeringen och Labour-ledningen säger ja. Båda sidor kämpar mot mängder av ovilliga parlamentsledamöter som ställer helt olika krav på vad som behövs för att de ska kunna rösta ja i parlamentet.

Bland de konservativa är skepsisen stor mot en tullunion. Hos Labour finns starka krav på att godkänna en eventuell uppgörelse via en ny folkomröstning.

Enligt tidningen Daily Telegraph har Theresa May internt börjat diskutera en folkomröstning där invånarna får välja mellan att lämna EU med ett avtal eller utan ett avtal eller inte alls. Uppgifterna förnekas dock av en källa på Mays kansli, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.