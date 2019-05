"Bridesmaids"-duo stoppar filmande i Georgia

Foto: Chris Pizzello

Filmvärldens bojkott mot Georgia fortsätter, efter att delstaten har röstat för en så kallad "hjärtslagslag", som förbjuder abort efter att fostrets hjärta har börjat slå. Duon bakom filmsuccén "Bridesmaids", Kristen Wiig och Annie Mumolo, slutar nu att filma sin nya komedi i delstaten, skriver Variety.

De återförenades för "Barb and Star go to Vista del Mar”. Den handlar om två bästa kompisar som lämnar sin lilla hemstad i den amerikanska mellanvästern för att semestra i Florida.

Gynnsamma skatteregler har gjort Georgia till en populär filminspelningsplats i USA. Men nu har flera filmarbetare manat Hollywood till bojkott. Georgias guvernör Brian Kemp hånade nyligen de "C-kändisar" som engagerade sig mot den nya lagen.