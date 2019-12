Brynäs skalp – efter Erssons storspel

Foto: Pernilla Wahlman / TT

Örebro hade lekstuga med Brynässpelarna när lagen möttes i första matchen för säsongen.

På torsdagskvällen tog Gävlelaget revansch i returen mot topplaget och vann med 2–1.

Det har gått två och en halv månad sedan första mötet den 3 oktober då Örebro vann med 6–1 och spelade ut ett då minst sagt lamslaget Brynäs i Behrn Arena.

Det Örebro som tog SHL med storm då har det klart kämpigare att få flyt i spelet nu, konstaterade forwarden Mathias Bromé i en pausintervju med C More:

– Det blir bara böljande spel, inget tryck alls. Vi måste tillbaka till vårt grundspel men det har vi sagt i tio matcher nu. Det som måste hända är att vi börjar jobba för varandra. Vi kan inte åka runt och flöjta där ute utan någon måste ta tag i det, sade Bromé efter två perioder.

Det blev dock inte mycket bättre i tredje perioden för gästerna, då Brynäs som skåpades ut av Djurgården i tisdags i den tunga 0–6-förlusten på Hovet, gjorde den klart bästa arbetsinsatsen i den här matchens samtliga perioder.

Det var långt ifrån elegans och snygga dragningar men den rätta inställningen fanns där och då kan till och med en minst sagt sällsynt målskytt hitta rätt, som när Brynäs inledde målskyttet i första perioden.

Kilströms första

Brynäsbacken Eric Norin bar upp pucken på höger långsida, passade sin backkollega Lukas Kilström som i stort sett aldrig är först in i skottsektorn men som nu var längst fram och styrde in 1–0 under armen på den vanligtvis svårforcerade Örebromålvakten Dominik Furch.

Målet var Kilströms första för säsongen och extra roligt för den tydligt defensive backen.

– Alltid kul med mål. Jag gör så många att jag har glömt hur de brukar se ut. Men jag kanske borde vara där ännu oftare, sade Kilström skämtsamt till C More.

När Brynäs ökade på till 2–0 i mitten av andra perioden var det en betydligt mer målvan skytt som noterades för fullträffen med bara tre sekunder kvar av ett numerärt överläge.

Scott avgjorde

Emil Molin skickade pucken över centrallinjen till Greg Scott som mötte med ett stenhårt direktskott strax innanför första stolpen, hans nionde SHL-mål för säsongen.

Örebro fortsatte leta efter det där fina spelet som gav åtta segrar på nio matcher i oktober och med bara 24 sekunder kvar av andra perioden kom reduceringen från Ryan Stoa i numerärt överläge. Målet gav kontakt inför tredje perioden men ingen seger då storspel av Brynäsmålvakten Samuel Ersson och hans lagkamraters uppoffrande slit satte stopp för fler mål och Örebros jakt på att komma i fatt. Ersson stod för 25 räddningar på 26 skott i matchen och noterade räddningsprocenten 96,15.