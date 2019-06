Bygg motståndsrörelse i nya "Watch dogs"

Foto: Ubisoft/TT

"Watch dogs: Legions" var det stora dragplåstret när speljätten Ubisoft presenterade sina nyheter inför E3. Och svenskutvecklade "The division 2" kommer att återvända till New York.

Eftersom flera av Ubisofts största spelserier, som "The division", "Assassin's creed" och "Far cry", nyligen har kommit med nya titlar satsade det franska bolaget nästan alla korten på kommande "Watch dogs: Legions", det tredje delen i serien.

Hackarrebellerna lämnar USA och det är i stället ett London efter brexit som är skådeplatsen.

– I vår framtidsvision är London i förfall. Storbritannien har blivit ett övervakningssamhälle där frihet ersatts av rädsla och drönare patrullerar gatorna. Deportationsgrupper sliter människor ur sina hem och morfar använder kryptovaluta för att köpa en ny njure på nätet, säger Clint Hocking, kreativt ansvarig, från scenen.

Mer "The division 2"

Det gäller att bygga upp en motståndsrörelse, och det som sticker ut är att alla Londonbor kan lockas till den, och därmed bli spelbara.

– Du spelar inte som en hjälte, utan som flera, säger Hocking.

Alla du stöter på har sin egen bakgrundshistoria, personlighet och egenskaper, med egen röst och animation. Det ska påverka mellansekvenserna, och dör du som en person är den permanent borta.

I övrigt var det ganska skralt med nyheter. Satsningen på Malmöbolaget Massives onlineskjutare "The division 2" fortsätter. I extramaterial under året kommer spelarna att lämna centrala Washington DC under tre olika episoder. En utspelar sig kring stadens zoo, en kring Pentagon och i den sista är det dags att återse New York, där det första "The division" utspelade sig.

Film och serie

Det bekräftades också att den film som bygger på spelserien är på gång, med Jessica Chastain ("Zero dark thirty", "Molly's game") och Jake Gyllenhaal ("Brokeback Mountain", "Nocturnal animals"), och att den produceras med Netflix. För regin står David Leitch, som tidigare gjort "Deadpool 2" och "Atomic blonde".

Ubisoft är också inblandad i en tv-serie som bygger på utvecklingen av den fiktiva titeln "Mythic quest: Raven's banquet", en serie som kommer till Apples strömningstjänst.

I övrigt visades nya titeln "Roller champions" upp, ett sportspel där idrotten i fråga är som en blandning av bancykling och rugby, fast på rullskridskor – i stil med science fiction-filmen "Rollerball" från 1975. En spelbar demonstration finns att ladda ned.

Presskonferensen avslutades med att berätta att skaparna av lönnmördarspelet "Assassin's creed odyssey", som utspelas i antikens Grekland, lämnar det verklighetsinspirerade i "Gods & monsters".