Christoffer Hamberg fick lämna "Idol"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Christoffer Hamberg tolkning av Neon Trees "Animal" räckte inte hela vägen i kvällens "Idol".

I veckans fredagsfinal av TV4:s "Idol" hade de tävlande valt låtar åt varandra. Gottfrid Krantz gav Tusse Chiza uppdraget att framföra "Purple rain", och Tusses leverans av Princes klassiker var en av kvällens höjdpunkter enligt juryn.

– Du lade in en växel som bara var helt "amazing", det var som att du slet ut hjärtat och körde all in, sade Kishti Tomita i programmet.

Halsey gästade

Programmet gästades av det amerikanska popundret Halsey. Hon framförde sin senaste singel "Graveyard" och hade tidigare i veckan väglett de tävlande under repetitionerna.

Bland annat gav hon Kim Lilja, som tog sig an Kiss "Detroit rock city", rådet att vara rädd om sin röst när han sjunger rock. Kim lyssnade och gjorde sitt kanske bästa uppträdande hittills i fredagsfinalerna, om vi får tro juryn.

– Nu har du fått en låt som är perfekt för dig och då kan du sjunga rock 24 timmar om dygnet, fastlog Anders Bagge.

Christoffer fick lämna

Christoffer Hamberg sjöng Neon Trees "Animal" och fick både ris och ros från juryn, bland annat kallade Nikki Amini framförandet "proffsigt" men sade även att det saknade det lilla extra. Det blev sedan Christoffer som fick lämna tävlingen, och han tog det med ro.

– Det är ju en tävling och jag har räknat med att jag kan åka ut, sade han.