Citys revansch – tog hem FA-cupen

Manchester City förlorade kampen om ligatiteln. Revanschen kom i FA-cupen när City tog hem titeln genom 3–0 i finalen mot skrällaget West Ham.

Den stora matchhjälten var inte en av de vanliga. Keira Walsh gör nästan aldrig mål, men valde ett ypperligt tillfälle att bryta ovanan. Sex minuter in i den andra halvleken skottfintade hon bort en motståndare och sköt från långt håll. Skottet var långtifrån otagbart men Anna Moorhouses obeslutsamhet blev Walshs glädje, och 1–0 letade sig in i det högra hörnet via West Ham-målvaktens händer.

Vaknade till

Då hade City kommit ut till den andra halvleken som ett nytt lag efter att ha tagits på sängen av West Ham under matchens första 45 minuter. Walshs lyckträff var faktiskt Manchester Citys första avslut på mål i matchen, samtidigt som West Ham – som flyttades upp i den engelska högstaligan Super League så sent som förra sommaren – hade skapat mycket.

Allra närmast kom Jane Ross, den tidigare Manchester City-spelaren, vars nick i den första halvleken såg ut att ge laget ledningen, men försöket stoppades genom en jätteräddning av Citys Karen Bardsley.

Stanway avgjorde

Walshs 1–0-mål sög luften ur West Ham. Manchester City tog över spelet allt mer och när den engelska landslagsstjärnan Georgia Stanway placerade in 2–0 i den 80:e minuten var kampen om cuptiteln över. I slutminuterna satte sedan Lauren Hemp 3–0.

– Det här var en fantastisk dag som alla ville vara en del av, och som vi fick äran att vara. Vi höjer oss när vi spelar under press. Stora spelare lyfter sig i de stora matcherna och det visar vi i dag, säger Georgia Stanway till BBC.

43 264 personer såg finalen på Wembley Stadium i London. Därmed nådde man inte FA-cupens publikrekord som sattes i fjolårets final (45 423) men publiksiffran var ändå en av de största för en europeisk klubbmatch på damsidan.

För Manchester City var det säsongens andra titel efter att ha vunnit också ligacupen. I Super League får laget nöja sig med andraplatsen bakom mästaren Arsenal.