Cyrus i uppgörelse efter låtstöldsanklagelser

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Miley Cyrus har gjort upp med den jamaikanske låtskrivaren och artisten MIchael May (Flourgon), som anklagat henne för låtstöld.

Det var i mars 2018 som May stämde Cyrus på 300 miljoner amerikanska dollar för upphovsrättsintrång för "We can't stop", hennes hitlåt från 2013 May anser att den är väldigt lik hans egen låt "We run things" från 1988, vilken han själv kallar för en reggaefavorit sedan den toppat listorna i hans hemland.

Tillsammans med företrädare från Sony, som äger Miley Cyrus skivbolag RCA Records, skrev Cyrus och May under en överenskommelse på fredagen.

Detaljerna i överenskommelsen är inte kända.