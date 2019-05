Da Vinci kan ha drabbats av "klohand"

Foto: Alessandra Tarantino/AP/TT

Två läkare har kommit fram till att konstnären Leonardo Da Vinci drabbades av en nervsjukdom som påverkade hans förmåga att måla under sista åren av sitt liv.

I den nya studien, som publicerats i Journal of the Royal Society of Medicine, har läkarna studerat två sentida porträtt av konstnären. Det ena ska ha gjorts av konstnärskollegan Giovanni Ambrogio Figino. På bilden sticker Da Vincis hand fram ur hans klädesplagg med insidan uppåt och händerna formade i en kloliknande position.

Tidigare har vissa forskare menat att Leonardo Da Vinci drabbades av en stroke, men enligt den nya studien borde diagnosen i stället vara klohand, ett tillstånd där nerver i armbågen hamnat i kläm.

– Handen verkar inte vara knuten i en spastisk muskelrörelse som efter en stroke, utan bilden tycks i stället visa på en alternativ diagnos, ulnar palsy, även känt som "klohand", säger specialisten Davide Lazzeri som är en av de två läkarna bakom studien, enligt .

Da Vinci var ambidextros och kunde använda båda händerna lika mycket, men tycks ha skrivit med vänster hand och målat med höger, den hand som avbildas i kloposition. Det kan förklara varför konstnären lämnade flera verk – inklusive "Mona Lisa" – ofullbordade under sina sista år, skriver AFP.

Den 2 maj var det exakt 500 år sedan konstnären dog 67 år gammal i Frankrike. För att uppmärksamma jubiléet har Frankrikes president Emmanuel Macron och Italiens president Sergio Mattarella besökt konstnärens grav.