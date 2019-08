Daniel Lemma inviger ny scen på Skansen

Foto: Skansen

Daniel Lemma inviger Skansens nya klubbscen på det anrika Galejan-området.

Artisten, som fick sitt stora genombrott med "If I used to love you" och vars singel “One small step” spelats på radio de senaste månaderna tar även med sig reggaekollektivet Hot This Year Band på scen, skriver Skansen i ett pressmeddelande.

Under våren och sommaren har den gamla folkparken med dansbana och tivoli rustats upp, och den 8 augusti invigs den nya klubbscenen, där ett flertal konserter kommer att arrangeras framöver. Den 22 augusti går Titiyo upp på samma scen.