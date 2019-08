Därför sparkades skidlandslagets chef

Foto: Naina Hel n Jåma/TT

En schism med skidlandslagets vallningsteam.

Det var orsaken till att Jonas Peterson tvingades sluta som landslagschef efter mindre än fem månader, uppger källor för TT.

Det var i lördags kväll som Svenska skidförbundet skickade ut ett pressmeddelande om att Jonas Peterson slutar som landslagschef – efter mindre än fem månader på posten.

– Vi har haft olika syn på hur vi ska utveckla verksamheten, sade Ola Strömberg, förbundsdirektör och tillförordnad längdchef, till SVT.

Konflikt med vallningsteamet

Strömberg ville inte närmare gå in på vad bråket handlade om. Men enligt källor till TT började problemet i våras när avgående längdchefen Johan Sares lämnade över utvärderingen för förra säsongen till Jonas Peterson.

I den utvärderingen står det, enligt TT:s källor, att de svenska åkarna inte haft en optimal vallning under säsongen och att vallningsorganisationen bör omorganiseras.

När Jonas Peterson sedan började jobba med förändringar inom vallningsorganisationen valde vallningschefen Urban Nilsson att sluta efter åtta år. Det ledde till en konflikt mellan Peterson och resten av vallningsteamet.

– Arbetet med att lösa den här frågan har pågått hela sommaren. Ola Strömberg lär ha jobbat hårt med att få en lösning och att parterna skulle enas och arbeta tillsammans mot samma mål. Men situationen blev för infekterad och till slut blev det Jonas Peterson som fick gå, säger en källa.

Fick sparken

Jonas Peterson bekräftar att situationen med vallarna ledde till att han fick sparken.

– Ja, det är en stor del av detta. Så mycket kan jag säga. Det finns alltid ett förbättringsarbete att titta på inom flera områden. Vallningsarbetet har varit en stor del av det utvecklingsarbetet, säger han.

– Det har varit olika detaljer hur vi ska ta arbetet framåt och i vilken inriktning. Sedan vill jag inte kommentera detta i detalj.

Efter helgens dramatiska besked har flera landslagsåkare hört av sig till Jonas Peterson.

– En del har kontaktat mig och sagt att det är tråkigt att jag inte får fortsätta min roll. Det är härligt att känna det.

Ola Strömberg vill inte kommentera anledningen till att Jonas Peterson fick sluta:

– Jag vill inte hänga ut folk till höger och vänster. Därför vill jag inte kommentera detta eller gå in på några detaljer. Detta måste få vara mellan oss och Jonas om varför vi ska gå skilda vägar.

"Inte jätteinvolverade"

TT: Hur reagerar du när åkare stöttat Jonas Peterson?

– Jag vet inte vilket stöd han har. Jag har pratat med Viktor (Thorn) och en del andra åkare och de är inte så jätteinvolverade i den här typen av frågor och ska inte vara det heller. De ska inte lägga tid och energi på vilka chefer som ska finnas på olika positioner.

Anders Niemi, som blivit ny vallningschef i landslaget, vill inte heller kommentera sommarens turer.

– Därför att jag har varit bortkopplad från landslagsarbetet under hela sommaren och kom inte in i detta förrän i förra veckan. Då hade landslagsteamet en kick off. Vi fick information från Ola Strömberg och sedan började vi planera för den kommande säsongen. Det blir en säsong då vi ska ha tätare kontakt med åkarna efter varje tävling.

Karin Ersson och Lars Selin är nya landslagschefer. Båda jobbar sedan tidigare på skidförbundet.