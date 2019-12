Debutmål för Asplund i Buffalos storvinst

Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/TT

Det blev en riktig målfest när Buffalo tog emot New Jersey i NHL-ishockeyn.

Hela fem mål gjordes i första perioden, ett av dem debutmålet för svenske rookien Rasmus Asplund.

I slutet av första perioden, med ställningen 4–0 till Buffalo, fick Rasmus Asplund en passning från Casey Mittelstadt och drämde till ett handledsskott.

– Jag försökte bara läsa vad Mittelstadt tänkte och så fick jag en bra passning av honom, säger en ödmjuk Asplund om premiärmålet i efter en intervju efter matchen.

Buffalotränaren Ralph Kreuger hyllar den 22-årige svensken.

– Det är fantastiskt att se honom göra mål, men han har gjort riktigt bra ifrån sig under boxplay flera gånger senaste tiden.

– Det är en spännande spelare för oss att ha, fortsätter han och säger att Asplund spelar bra vad han än ombes göra.

Höll sig till planen

Asplund, skolad i Färjestad, tyckte att Buffalo lyckades ha is i magen, trots en 5–0-ledning vid första periodvilan.

– När man redan har gjort några mål är det viktigt att hålla sig till planen och spela på det sätt som vi pratat om före matchen. Och jag tycker att vi lyckades med det, säger han.

Även Victor Olofsson gjorde ett mål och noterades dessutom för en assist i Buffalos 7–1-seger.

Hans mål, ett hårt skott från ena tekningscirkeln, orsakade en del förvirring. Snabbt gick det och varken spelare eller publik verkade först förstå vad som hände och det tog några sekunder innan mållampan tändes.

– Jag fattade det inte ens själv, men sedan förstod jag ju att den hade gått in, även om jag inte riktigt såg det, säger Olofsson om målet från omklädningsrummet.

Storspelande Ullmark

Förutom målgörarna Asplund och Olofsson storspelande Linus Ullmark i Buffalos kasse och räddade 44 skott, 18 av dem i tredje perioden.

Sämre var insatsen i New Jerseys bur. Louis Domingue, som släppte in fem mål i första perioden ersattes av Mackenzie Blackwood. Blackwood släppte in ytterligare två mål men räddade 15 puckar.

Gotlänningen Johan Larsson noterades för tre assist för Buffalo.