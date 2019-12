Foto: Anthony Anex

Flitiga Sverigebesökarna Deep Purple är på väg hit igen. Hösten 2020 gör bandet två spelningar i Sverige, en i Stockholm och en i Göteborg.

Rockveteranerna har en sex decennier lång karriär bakom sig och valdes för tre år sedan in i Rock and Roll Hall of Fame. Den 26 september nästa år spelar Deep Purple på Hovet i Stockholm och den 27 september på Partille arena i Göteborg.

Biljetterna släpps den 6 december via Live Nation.