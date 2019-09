Dödsskjutningen av Eric Torell i rätten

Foto: Janerik Henriksson/TT

Poliserna fruktade för sina liv och sköt för att inte själva riskera att dödas.

Men personen som stod framför dem var ingen våldsman. Det var en 20-åring med Downs syndrom och ett leksaksvapen i handen.

Nu tas den tragiska dödsskjutningen av Eric Torell upp i tingsrätten.

Tidig morgon den 2 augusti 2018 lämnar 20-årige Eric Torell sin och pappans bostad i Vasastaden i centrala Stockholm. Med sig har han ett leksaksvapen i plast.

Eric Torell hade Downs syndrom och autism, och kunde knappt alls prata. Han kunde säga enkla ord, som "mamma" och "pappa" har hans pappa berättat i förhör. I övrigt kommunicerade han med tecken, men förstod vad andra sade åt honom. Föräldrarna beskriver honom som på en treårings mentala nivå.

Förundersökningen visar att en kvinna ringer in till polisen strax före klockan 4 samma morgon, för att berätta att hon och en kompis i Vasastaden sett en man med en "jättestor" pistol. När polisen kollar adressen ser de att de haft ett ärende tidigare i samma område, med en man som haft vapen och hotat att skjuta poliser. Det är en varning som skickas med patrullerna som åker mot platsen.

Träffade pappan

En av patrullerna, den som insatschefen åker med, möter på vägen mot adressen en man som letar efter sin son som rymt. Det är Eric Torells pappa. Eftersom patrullen är på väg mot ett akut ärende – den beväpnade mannen – hinner de inte prata med honom utan uppmanar pappan att ringa 112 i stället.

Tre andra poliser når adressen och kontrollerar innergården. På väg ut därifrån ser de mannen med vapnet i handen. Poliserna berättar i förhören om hur de backar tillbaka in på gården, och hur mannen då kommer emot dem. Han höjer vapnet och riktar det mot en av dem.

"Och då känner jag att nu skjuter han ihjäl henne liksom, så då valde jag att skjuta med mitt vapen mot den här mannen och när jag skjuter, när jag bestämmer mig för och skjuta så, så får jag ju ett kraftigt tunnelseende", säger en av poliserna och fortsätter:

"Så jag skjuter och till slut så, så backar den här killen eller den här mannen och ramlar till marken och jag slutar skjuta och han tappar sitt vapen".

"Över gränsen"

Alla tre poliser på innergården skjuter. Totalt avlossas 25 skott under förloppet varade mellan tre och tio sekunder. Tre av skotten träffar Eric Torell, två av dessa i ryggen. Och det är just det, att 20-åringen någon gång under skottlossningen verkar ha vänt sig om, som gjort att åklagaren väljer att åtala två av poliserna.

Poliser har rätt att skjuta i nödvärn, och åklagaren har gjort bedömningen att leksaken under de omständigheter som rådde kunde uppfattas som ett riktigt vapen. Men när Eric Torell vände sig om upphörde polisernas nödvärnsrätt enligt åklagaren, som menar att de då skulle ha gjort en ny bedömning och slutat skjuta.

– Man ska göra en försvarlighetsbedömning, och då ska man väga det våld som hotar mot det våld som man själv använder. Även om man har en bred marginal, så kommer åklagaren säga att det här klart går över alla gränser, säger Dennis Martinsson, universitetslektor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

"Tänk om"

En av de poliser som träffade 20-åringen i ryggen åtalas för tjänstefel. Den andre, som sköt det dödande skottet i ryggen, åtalas för vållande till annans död.

– Sett utifrån polisernas perspektiv så kommer försvaret att hävda att det var ett försvarligt sätt att agera och inom nödvärnsrätten, om man köper deras förklaring om att de kände sig hotade. Försvaret kommer att säga att ”tänk om detta varit en riktig pistol då, då hade det ju varit försvarligt att använda ett livsfarligt vapen”, säger Martinsson.

Bedömningen om nödvärnsrätten fanns under hela förloppet eller inte blir en komplicerad fråga för rätten, tror Dennis Martinsson.

– Det kommer i praktiken att bli väldigt svårt att i efterhand, i en sansad och lugn miljö, göra bedömningar av en situation som på platsen, av alla inblandade, uppfattades som väldigt akut.

Även den polis som var insatschef åtalas för tjänstefel, då han enligt åklagaren skulle ha vidtagit fler åtgärder för att minimera riskerna för poliserna på plats. Han borde också ha tagit reda på mer när han innan skjutningen träffade Eric Torells pappa, för att försäkra sig om att det inte var 20-åringen som setts med vapen.

Förhandlingen mot de tre poliserna inleds i Stockholms tingsrätt på tisdagen.