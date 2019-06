Duellen alla pratar om inför NHL-draften

Fakta

2018: Rasmus Dahlin, Sverige – Buffalo

Sveriges första draftetta sedan Mats Sundin 1989 matchades sparsamt in i NHL-kostymen inledningsvis. Men allt eftersom ökade förtroendet och Dahlin blev bättre och bättre. Han gjorde 44 poäng på 82 matcher och nominerades till priset som årets rookie i NHL.

2017: Nico Hischier, Schweiz – New Jersey

Schweizaren är två säsonger in på karriären och är en viktig pjäs i New Jersey. Det är för tidigt att säga hur bra Hischier kommer att bli men det går att debattera om inte Miro Heiskanen (vald som trea) och Elias Pettersson (vald som femma) hade varit bättre för New Jersey att ta som nummer ett.

2016: Auston Matthews, USA – Toronto

Amerikanen från Arizona är ansiktet utåt i ishockeytokiga Toronto. Skrev i vintras på ett jättekontrakt på fem år värt runt 11,5 miljoner dollar. Lär vara en av ligans största stjärnor i många år framöver och är den som ska leda Toronto till en efterlängtad Stanley Cup-titel.

2015: Connor McDavid, Kanada – Edmonton

Få spelare genom tiderna har varit så hajpade som Connor McDavid – och han har levt upp till den. Är ligans stora affischnamn och bär Edmonton på sina axlar. Har nått över 100 poäng tre säsonger i rad, vunnit poängligan två gånger och utsetts till NHL:s mest värdefulle spelare en gång. Framgångarna med Edmonton har dock uteblivit.

2014: Aaron Ekblad, Kanada – Florida

Den storväxte backen kom fram som en exceptionell talang under sina juniorår i Kanada. Blev utsedd till årets rookie efter sin debutsäsong men har efter det inte tagit några större steg i utvecklingen. Ekblad är dock alltjämt en viktig pjäs för sitt Florida.