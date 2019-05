Emilia Clarke spelar poet i Björn Runge-film

Foto: Jordan Strauss

"Game of thrones"-stjärnan Emilia Clarke ska spela huvudrollen i den kommande filmen “Let me count the ways", regisserad av den hyllade svensken Björn Runge, skriver .

Filmen utspelar sig i London vid 1800-talets mitt och är baserad på den sanna kärlekshistorien mellan poeterna Elizabeth Barrett (spelad av Clarke) och Robert Browning.

Emilia Clarke har blivit en världsstjärna i och med sin roll som Daenerys Targaryen i "Game of thrones". Regissören Björn Runge rönte stora framgångar med sin senaste film "The wife" för vilken huvudrollsinnehavaren Glenn Close nominerades till en Oscar och belönades med en Golden Globe.