Fem judokas till VM i Tokyo

Foto: Anders Wiklund/TT

Sverige skickar fem rutinerade judokas, varav en europamästare och en världstrea, till VM i Tokyo som börjar på söndag. I herrtruppen finns Tommy Macias (73 kilo) som tog guld på EM i juli, rutinerade Robin Pacek (81 kilo) som gör sitt sjunde VM, Marcus Nyman (90 kilo) som var femma på OS 2016 och Joakim Dvärby (100 kilo), VM-femma 2013.

Enda kvinna är världstrean och nyblivna EM-bronsmedaljören Anna Bernholm i 70-kilosklassen.

"Under året, och framförallt under sommaren, har alla visat på en stigande form och som alltid när vi åker på tävlingar är målsättningen medaljer. VM kommer förstås att vara extremt tufft så att spekulera i vem som kommer ta medalj är ganska oviktigt just nu" säger landslagschefen Robert Eriksson i ett pressmeddelande.

VM i Tokyo går i Nippon Budokan där judo i OS i Tokyo avgjordes 1964 och där tävlingarna i OS 2020 också kommer avgöras. VM är dessutom en första chans att skaffa OS-kvalpoäng.