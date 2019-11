Filminstitutet fördömer protester i Georgien

Foto: Triart Film

Svenska Filminstitutet, SFI, fördömer protesterna mot den svenska filmen "And then we danced" i Georgien. Den nationalkonservativa och hbtq-fientliga organisationen Georgiens marsch vill stoppa filmen, som är Sveriges Oscarsbidrag, från att visas på georgiska biografer.

"Det är med avsky vi på Svenska Filminstitutet tar del av informationen att gayfientliga grupper vill stoppa premiären av 'And then we danced' – som Filminstitutet gett stöd till – på fredag i Georgiens huvudstad Tblisi", säger Filminstitutets vd Anna Serner i ett pressmeddelande.

Filmen skildrar ett prestigefullt danskompani i Georgien och handlar om förbjuden kärlek i ett homofobt samhälle mellan de två unga dansarna Merad och Irakli. SFI har stöttat produktionen med 3,75 miljoner kronor.

– De kan inte hota biobesökare på det här sättet, man måste säga ifrån, säger regissören Levan Akin till Dagens Nyheter.

"And then we danced" har biopremiär i Georgien den 8 november.