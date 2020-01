Filmrecension: Halvkul med Hitler

Foto: Kimberley French/Twentieth Century Fox via AP

"Jojo Rabbit" känns som en film man borde älska. Men – hör och häpna – det blir inte kul bara för att Hitler dyker upp som störd låtsasvän.

En snygg, stiliserad, snabbsnackad satir som driver med Tredje riket och använder sig av självaste Hitler för komiska höjdpunkter – det borde vara tilltalande.

Men de på förhand höjda mungiporna sjunker sakta nedåt när historien om tioårige Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), övertygad nazist och medlem av Hitlerjugend, rullar i gång.

Han blir mobbad av kompisarna när han inte mäktar med att döda en kanin på ett helgläger för små nazibarn (där pojkarna får lära sig allt om vapen och flickorna om hur de ska föda många barn åt Führern).

Som tur är har Jojo en inspirerande och uppmuntrande låtsaskompis, en knasig, sprittande och mycket intensiv Hitler i egen hög person. Det är en småkul idé, som dock egentligen bara håller för en sketch.

Jojos ideologiskt drivna liv kompliceras av faktumet att hans mamma har gömt en judisk flicka i huset. Hon spelas av Thomasine McKenzie, som var fantastisk i Debra Graniks "Leave no trace", men inte kommer helt till sin rätt här.

Nyzeeländske regissören och skådespelaren Taika Waititi – som oväntat gjorde underverk med den hallucinatoriskt roliga "Thor: Ragnarök" (2017) och tidigare i karriären har gjort egensinniga pärlor som "Eagle vs Shark" (2007) och "What we do in the shadows" (2014) vill gärna vara en smart Wes Anderson korsad med en vitsig Mel Brooks men den här gången lyckas det inte annat än glimtvis.

Ärligt talat är det lite svårt att peka ut var konceptet fallerar, för det ser liksom roligt ut på vita duken men det känns inte roligt i magen. Det känns på tok för lite överlag, vilket måste vara ett underbetyg till en film som trots en lättsam och komisk inramning aspirerar på att också vara ett drama om en ung pojke som tvingas växa upp och ifrågasätta allt han hittills trott på.

Samtidigt finns det delar av filmen som är rörande, som Scarlett Johanssons porträtt av Jojos kärleksfulla mor. Hon framstår som en verklig person av kött och blod bland i övrigt lite halvljumma karikatyrer i en story som inte lyckas vara vare sig så snitsig eller charmigt knasig som den vill ge sken av.