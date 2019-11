Finsk strejk drabbar svenska färjeresenärer

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Parterna i den finska postkonflikten har ännu inte lyckats komma överens och förhandlingarna fortsätter under tisdagen, rapporterar .

Svenska färjeresenärer drabbas fortsatt av inställda avgångar.

Poststrejken har pågått sedan mitten på november och omfattande sympatistrejker har lett till störningar i bland annat färje- och flygtrafiken med flera inställda avgångar som följd.

Liksom under måndagen påverkas färjetrafiken mellan Finland och Sverige fortsatt med inställda avgångar under tisdagen.

För Viking Line påverkas linjerna Stockholm-Åbo, Helsingfors-Stockholm och Kapellskär-Mariehamn, där totalt elva avgångar är inställda.

Tallink Silja ska under morgonen ta ett beslut om huruvida de kommer tvingas ställa in sina avgångar med fartygen Baltic Princess och Silja Serenade under tisdagen eller inte.

– Jag tror att möjligheterna för att vi inte behöver ställa in våra avgångar i kväll är små.

Så snart de tagit ett beslut kommer berörda passagerare att informeras, säger hon. För Tallink Siljas del handlar det om linjerna Stockholm-Åbo och Stockholm-Helsingfors som i så fall påverkas.

Flygtrafiken går däremot som normalt under tisdagen, enligt Swedavia.

– Det berör inga avgångar med Finnair i dag utifrån de uppgifter jag har, säger Lovisa Ernestam, biträdande presschef vid Swedavia.

Konflikten mellan de postanställdas fackförening Pau i Finland och arbetsgivarna i Posti är inne på sin tredje vecka och huvudfrågan är arbetstiden. Den utvidgade poststrejken och sympatistrejkerna tillkom sedan förhandlingar strandat på söndagskvällen.