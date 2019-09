Foto: Andreas Hillergren/TT

Fler och fler personer blir portade från skånska fotbollsarenor, skriver . Polisen i Skåne har under en längre tid aktivt jobbat med att få bort personer som tar in pyroteknik av olika slag, bland annat genom att visitera besökare på ett större område och genom att skicka in fler ansökningar om vistelseförbud till åklagaren.

I år har 59 ansökningar skickats in, jämfört med fjolårets två.

Just nu har 16 personer tillträdesförbud till arenor i Malmö. I Helsingborg är antalet tio.