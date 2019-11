Fortfarande inga spår efter tyska juveltjuvar

Fakta

Den 21 augusti 1911 stals "Mona Lisa" från Louvren i Paris. Poeten Guillaume Apollinaire och konstnären Pablo Picasso var först misstänkta, men tjuven visade sig vara en italiensk glasmästare som arbetat med att rama in museets konstverk. Han hade målningen i sitt hem i två år innan han försökte sälja den till en konsthandlare som slog larm.

Natten till den 4 september 1972 tog sig beväpnade rånare in via en taklucka på Museum och Fine Arts i Montreal och stal 18 målningar, samt smycken och andra konstföremål till ett värde av två miljoner dollar. Föremålen har aldrig hittats.

Tidigt på morgonen den 18 mars 1990 lurade två män utklädda till poliser personalen på Isabella Stewart Gardner Museum i Boston och försvann med 13 verk att mästare som Degas, Rembrant och Manet. Verken har aldrig återfunnits.

Den 22 december 2000 rusade tre män med automatvapen in på Nationalmuseum i Stockholm. Medan en av dem såg till att besökare och personal låg ned på golvet sprang två upp och stal ett självporträtt av Rembrandt och två oljemålningar av Renoir – sammanlagt värda närmare 300 miljoner kronor. Kuppen var över på bara någon minut. Tjuvarna försvann i en båt från Nybrokajen. Alla tavlorna har återfunnits och flera personer dömdes till fängelse.

Den 12 maj 2003 stals Frans I:s saltkar, ett konstverk av guldsmeden Benvenuto Cellini från Konsthistoriska museet i Wien. Tjuven, en expert på alarmanläggningar, klättrade in via byggnadsställningar som ställts upp för en renovering. Konstverket hittades tre år senare, i en kista nedgrävd i en skog utanför Wien efter att tjuven överlämnat sig själv till polisen.

Den 22 augusti 2004, stormade två beväpnade rånare in på Munchmuseet i Oslo och tog konstverket "Skriet" och "Madonna". Kuppen tog bara 50 sekunder och utfördes mitt på dagen inför chockade museibesökare. Verken återfanns två år senare, skadade, under mystiska omständigheter. Tre män dömdes till fängelse.

Den 20 maj 2010 försvann fem verk av Picasso, Matisse, Braque, Modigliani och Leger, värda över 100 miljoner euro, från Moderna museet i Paris. Tjuven, som bara var ute efter Legers "Stilleben med ljusstake" kunde dra nytta av ett fel i larmsystemet och ge sig av med ytterligare fyra konstverk. Inget av dem har återfunnits. Tjuven dömdes till åtta års fängelse.

Natten till den 17 mars 2017 tog sig tjuvar in på Bodemuseum i Berlin och stal ett hundra kilo tungt guldmynt. Myntet har inte återfunnits och tros ha smälts ned. Polisen i Dresden undersöker om det finns likheter med tillvägagångssättet vid kuppen mot Grünes Gewölbe.