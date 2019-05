Frankrikes inrikesminister i blåsväder – igen

Foto: Michel Euler/AP/TT

Frankrikes inrikesminister Christophe Castaner har bara haft sitt jobb sedan i oktober – men oppositionen har redan krävt hans avgång fem gånger.

Den senaste kritiken handlar om hans ordval sedan förstamajdemonstranter tagit sig in på ett sjukhus.

Fransmännen är kända för sitt eldiga temperament, och den franska politiken är sannerligen inget undantag. Men när oppositionen återkommande kräver att en minister avgår, den här gången inrikesminister Christophe Castaner, blir det till slut stora rubriker i franska medier.

Public servicebolaget har gjort en sammanställning av de sammanlagt fem gånger som oppositionspartierna framfört krav på Castaners avgång under hans sju månader på posten. Och nästan alla handlar om hur ministern hanterat proteströrelsen Gula västarnas landsomfattande protester, som hållits varje lördag sedan i mitten av november i fjol.

Kritik för "passivitet"

Det första kravet kom i slutet av november från högernationalistiska Nationell samling (tidigare Nationella fronten), när Castaner anklagades för passivitet sedan demonstranter ur Gula västarna vandaliserat butiker och egendom i huvudstaden Paris.

En månad senare kom nästa avgångskrav från det lilla högerpartiet Framåt Frankrike, sedan Triumfbågen i Paris vandaliserats i samband med Gula västarnas protester. I januari skadade en frontfigur i Gula västarna, Jérôme Rodrigues, ögat under en demonstration, och vänsterpartiet Det okuvade Frankrike krävde att Castaner skulle lämna sin post.

I mars kom nästa krav, den här gången från det stora högerpartiet Republikanerna efter det att butiker, banker, hotell och restauranger förstörts i Gula västarnas protester, däribland det kända brasseriet Le Fouquet's.

"Manipulerat opinionen"

Och slutligen, det femte kravet framfördes sent på torsdagskvällen av Socialistpartiet, som därefter fick stöd av Framåt Frankrike och Det okuvade Frankrike. Castaner anklagas för att han ljugit i syfte att "manipulera opinionen", enligt Framåt Frankrikes partiledare Nicolas Dupont-Aignan. Detta när Castaner sagt att demonstranter under förstamajprotesterna i Paris "attackerat" sjukhuset Pitié-Salpêtrière i samband med att de trängde sig in i sjukhusets lokaler.

Socialistpartiets ledare Benoît Hamon säger att videoklipp från händelsen talar för sig själv.

– Det räcker med att titta på videoklippet för att förstå att det inte är en attack, att det inte är något våld. Det är personer som söker skydd, säger Hamon.

Castaner har tvingats backa från uttalandet och sagt att han kunde ha använt sig av ett annat ord än attackera, som "våldsamt intrång".