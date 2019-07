Fredricsons strävan: Bra kan alltid bli bättre

Fakta

Född: 30 januari 1972 i Södertälje.

Främsta meriter: EM-guld 2017, OS-silver 2016, OS-silver i lag 2004, VM-silver i lag 2018, EM-silver i lag 2017, JEM-guld individuellt och i lag i fälttävlan 1989.

Utmärkelser: Vinnare av Jerringpriset 2016 och 2017.

Aktuell världsrankning: Tvåa.

Topphästar i karriären: Magic Bengtsson, Flip's Little Sparrow, Sibon, All In, Christian K, Hansson, Catch Me Not.

Aktuell: Vann Falsterbos GP i fredags och rider Nations Cup för Sverige på söndagen. Tävlar nästa vecka i Aachen.