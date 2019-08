Frost och Pegg återförenas i "Truth seekers"

Foto: Joel Ryan/AP/TT

Skådespelarna Simon Pegg och Nick Frost kommer återigen att mötas i rutan, skriver . Den här gången i skräckkomedin "Thruth seekers" som köpts in av Amazon. Pegg och Frost både agerar och är med och skriver manus till serien. Tidigare har britterna medverkat i bland annat filmerna "Hot fuzz" och "Shaun of the dead".

I den nya serien får vi följa två småföretagare som jagar spöken och filmar övernaturliga fenomen runt om i Storbritannien. De kartlägger hemsökta byggnader med sina hemmagjorda spökdetektorer.

Under spökjakten avslöjar också rollfigurerna en global konspiration som kan hota mänskligheten, och deras upptäckter blir förstås allt fler och än mer skrämmande.

Inspelningen väntas starta i september.