Gemma Hartley kräver ännu mer av männen

Fakta

Yrke: Frilansjournalist och författare.

Bor: I Reno i USA.

Familj: Man och tre barn.

Bakgrund: Fick sitt första barn en vecka efter att hon tagit sin universitetsexamen och var hemma med barn i fyra år. Började sedan frilansa för tidningar och tidskrifter som Glamour, Women's Health och The Washington Post. Den 27 september 2017 publicerade hon texten "Women aren't nags – we're just fed up" i Harper's Bazaar – en artikel som två år senare har fått stor spridning.

Aktuell med: Boken "Så jävla trött. Om kvinnors känslomässiga arbete – och vägen till förändring". En av årets gäster på Bokmässan i Göteborg.