Generna bakom dålig hörsel kartlagda

Fakta

Hörseln är det sinne som gör att människor och djur kan uppfatta ljud och som ger oss viktig information om omvärlden.

Ljud är egentligen vibrationer eller tryckvågor i luften, eller annan fast, flytande eller gasformig materia. Ljud kan alltså röra sig i exempelvis både vatten och metall.

Tryckvågorna fångas upp av ytterörat och fortsätter genom hörselgången till trumhinnan som börjar vibrera. På så sätt transporteras ljudvågorna in i mellanörat. Med hjälp av tre ben – hammaren, städet och stigbygeln – fortsätter de sedan vidare in till snäckan i innerörat där en vätska och sinnesceller sätts i rörelse, varpå det går en signal via hörselnerven och hjärnstammen till hörselcentrum i hjärnan.

Källa: Nationalencyklopedin