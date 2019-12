George RR Martin öppnar bokaffär

Foto: Pontus Lundahl/TT

George RR Martin, författare till "Sagan om is och eld" som ligger till grund för tv-serien "Game of thrones", har öppnat en bokaffär i Santa Fe, New Mexico. Den heter Beastly Books, och ligger bredvid biografen Jean Cocteau Cinema, som han äger.

Martin bestämde sig för att öppna en bokaffär efter att ett dussintal prisbelönta författare hade besökt biografen, och signerat sina böcker där, skriver The Guardian. Lokalerna var för trånga för att visa alla dessa signerade alster där, skrev Martin på sin blogg.

På Beastly Books ska det också finnas verk signerade av Martin själv, har han lovat. Men än så länge finns där inte "The winds of winter", den sjätte och avslutande roman i serien, som George RR Martin har lovat ska bli klar till nästa sommar.