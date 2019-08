Global tredubbling av mässlingfall

Foto: Ted S Warren/AP/TT

Antalet rapporterade mässlingsfall i världen ökar kraftigt. Nu slår Världshälsoorganisationen larm om sjunkande vaccinationsgrader, en utveckling som till viss del drivs av "desinformation" om påstådda skadeverkningar.

Under de första sju månaderna av 2019 rapporterades 364 808 fall av mässling runt om i världen, enligt siffror från Världshälsoorganisationen (WHO). Det är nästan en tredubbling av de 129 239 fall som dokumenterades under samma period i fjol och det högsta antalet fall sedan år 2006.

Siffrorna är mer dramatiska än vad de i förstone kan tyckas vara. För varje rapporterat fall av mässling räknar WHO med att det går fler än tio orapporterade.

Mest oroande i Afrika

Allra mest oroande är utvecklingen i Afrika där ökningen rapporterade fall under 2019 uppgår till 900 procent. En stor del av denna förklaras med ett mässlingsutbrott i Madagaskar som resulterade i drygt 120 000 rapporterade fall under årets första hälft. Sedan en nationell vaccinationskampanj initierades har dock antalet nya fall minskat drastiskt.

Mässling ökar dock även i andra delar av världen. I USA har hittills i år 1 164 fall rapporterats – det högsta antalet på 25 år – jämfört med 372 fall under hela 2018. I Europa noterades fram till utgången av juli närmare 90 000 fall, gott och väl över de 84 462 som rapporterades i fjol.

Desinformation om vaccin

Anledningarna till att mässling ökar skiljer sig enligt WHO åt mellan länder. I fattiga länder och konfliktzoner handlar det generellt om bristande tillgång till vård och vaccin. I rikare delar av världen handlar det enligt WHO i stället om "desinformation rörande vaccin". En liten men växande rörelse hävdar att det finns en koppling mellan vaccinering och risk för autism hos barn.

En koppling WHO kategoriskt avfärdar. Mässlingsvaccin är "säkert och högeffektivt", skriver WHO på sin sajt, där FN-organet också uppmanar "alla att se över sitt vaccinationsskydd mot mässling".