Global Trustworth bäst i Silverhästen

Foto: Tore Meek/NTB Scanpix/TT

Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst är årets sista storlopp för äldre hästar. Global Trustworthy blev vinnaren i klassikern som avgjordes första gången 1960. Tränaren Timo Nurmos kan därmed bocka av ännu en storloppsseger i sin digra samling. Segerkusken Jorma Kontio har vunnit loppet en gång tidigare med Etain Royal år 2000.

Global Trustworthy har gjort en strålande comeback under hösten efter nio månaders tävlingsfrånvaro. För en månad sedan vann han Frances Bulwarks lopp med 400 000 kronor i förstapris.

I Silverhästen på Solvalla blev det ytterligare 400 000 kronor till delägaren och tränaren Timo Nurmos.

Jorma Kontio använde sig av det enklaste av segerrecept: ledning från start till mål. Elian Web närmade sig på upploppet men det blev en säker vinst.

– Han har inte gjort så många starter men han växer hela tiden. Nu tävlar han mot dom bästa i Gulddivisionen och gör det mycket bra, berömde Kontio.

Djuse passerade drömgräns

För ett par dagar sedan passerade Magnus Djuse drömgränsen 100 segrar som kusk. I V75-1 tog 19-åringen sin största seger i karriären när han vann finalen i Silverdivisionen med From The Mine.

Kusktalangen från Brunflo utanför Östersund var strålande glad.

– Jättekul, det är ju sådana här lopp man vill vinna, sade Djuse.

Magnus Djuse var tuff i sin körning bakom From The Mine. Han pressade favoriten Ural till galopp i första kurvan i en våldsam öppning på 1.08.

– Inför loppet trodde jag inte att vi skulle få ledningen men jag såg att travet inte flöt för Ural in i svängen, då körde jag på och han galopperade. När vi sedan fick ledningen kändes det faktiskt som vi var i mål. From The Mine vann med krafter kvar och det är en häst som har allt. Jag tror att han kan vinna något storlopp nästa år, den kapaciteten har han, sade Djuse.

"Helt sjukt"

From The Mine tränas av amatören Catarina Nordqvist från Umeå. Han vann ett V75-lopp i fjol men årets utveckling är sensationell. Lördagens seger var den femte på elva starter och den tredje på V75.

Förstapriset var 300 000 kronor och sjuåringen har sprungit in 857 000 i år.

– Det är helt sjukt, jag vill leva i den här lyckobubblan året ut, jag ska i alla fall satsa på det, sade Catarina Nordqivst.

Nordqvist har nio hästar på träningslistan. From The Mine är förstås den stora stjärnan men hela stallet har haft fint flyt i år.

– Det är oerhört inspirerande och From The Mine är en liten pajas som är väldigt speciell. Han kan hitta på lite vad som helst men är väldigt godhjärtad och varje dag är rolig tillsammans med honom.