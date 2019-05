Glöm champagnen – här firar vinnaren med mjölk

Foto: Michael Conroy/AP/TT

Sedan 1911 har Indy 500 – med några få undantag under första och andra världskriget – avgjorts i slutet av maj. Det gigantiska loppet rymmer mängder av tradition och kuriosa. Här är några att hålla koll på inför söndagens 103:e upplaga.

+ Starttiden

På söndag klockan 18.45, svensk tid (12.45 lokal tid i Indianapolis) släpps det 33 bilar starka startfältet iväg för loppet som tar omkring tre timmar. Tv-sänds i Sverige från 17.45 i Viasat Motor.

+ Mjölken till segraren

Den kanske mest klassiska av alla traditioner som omgärdar Indy 500. Louis Meyer firade sin seger 1936 med kärnmjölk, vilket plockades upp av ett mejeribolag som såg marknadsföringspotentialen och redan året därefter började sponsra tävlingen med segermjölk. Bortsett några få år har segrare sedan dess serverats mjölk. Om svensken Marcus Ericsson vinner? Då har han valt att dricka lättmjölk, avslöjade han för Nerikes Allehanda tidigare i veckan.

+ Musiken

Sedan 1946 har framförandet av "Back home again in Indiana" varit tradition, och sedan länge varit bland det sista som sker före starten. Skådespelaren och sångaren Jim Nabors stod för framförandet nästan varje år mellan 1972 och 2014.

+ Ballongerna

1947 var första gången det släpptes tusentals färgglada ballonger före starten och sedan 1950 har det skett i samband med framförandet av "Back home again in Indiana". Det är alltjämt en levande tradition, trots att många vill att det stoppas på grund av riskerna för miljön och djur samt flyget.

+ Militären

Indy 500 avgörs traditionsenligt i samband med Memorial Day-helgen i maj, och har så gjort sedan starten 1911. Detta innebär förstås militära hyllningar, som spelandet av det amerikanska taptot "Taps" och militärflygplan som svischar över banan i samband med startceremonierna.

+ Starten

"Gentlemen, start your engines!" var ett berömt utrop till förarna när det var dags att starta motorerna, något som kan ha skett redan omkring 1948. I slutet av 1970-talet, när Janet Guthrie blev första kvinna att kvala in till Indy 500, blev formuleringen föremål för ändring. Dock motvilligt. Den bakåtsträvande tävlingsledningen skyllde initialt på att det var manliga mekaniker som skötte själva motorstarten. Först något år senare, när Guthrie kvalade in på nytt, byttes utropet ut till "Lady and gentlemen...", som senare blev standardiserat till "Ladies and gentlemen...". 2017, när Pippa Mann var enda kvinna i startfältet, löd det dock: "Drivers, start your engines". Det återstår att se om det blir det sistnämnda när 35-åriga Mann på nytt finns med i startfältet på söndagen.

+ Flest segrar

Amerikanerna AJ Foyt (1961, 1964, 1967, 1977), Al Unser (1970, 1971, 1978, 1987) och Rick Mears (1979, 1984, 1988, 1991) är ensamma om att ha vunnit Indy 500 fyra gånger.

+ Svenskarna

För första gången någonsin finns två svenskar bland de 33 i startfältet: Marcus Ericsson, som startar som 13:e förare, och Felix Rosenqvist, med startplats 29. Kenny Bräck är med sin seger 1999 ensam svensk att ha lyckats vinna Indy 500.

+ Prispokalen

Den enorma – 163 centimeter långa och 69 kilo tunga – Borg-Warner Trophy, som har delats ut sedan 1936, där vinnaren får sitt ansikte skulpterat.

+ Blomsterkransen

Sedan början av 1960-talet har en gigantisk blomsterkrans delats ut till vinnaren, där 33 elfenbensfärgade orkidéer – en för varje förare i starfältet – har flätats samman med lika många små schackrutiga flaggor.

+ Segerpengarna

Omkring motsvarande 25 miljoner kronor till vinnaren.

+ Tegelstenarna

Ursprungligen var den ovala motorbanan, som byggdes 1909, belagd med 3,2 miljoner tegelstenar. Men den asfalterades successivt, och sedan 1961 är det bara vid start och målgång stenarna syns. 1996 valde segraren Dale Jarrett att böja sig ned och kyssa tegelstenarna – något som därefter också blivit en tradition.

+ Publiken

Världens enskilt största idrottsevenemang sett till antalet åskådare på plats. 2019 är inget undantag. Enligt rapporter väntas omkring 310 000 åskådare ta plats på Indianapolis Motor Speedway – drygt 255 000 på sittplats och ytterligare minst 50 000 på ståplats.

+ Triple crown

Tillsammans med Le Mans 24-timmars racinglopp och Monacos VM-deltävling i formel 1 bildar Indy 500 den så kallade "triple crown of motorsport". Brittiske legendaren Graham Hill är emellertid den enda som har lyckats med den minst sagt beundransvärda bedriften. Spanjoren Fernando Alonso vann i Monaco 2006 och 2007 samt Le Mans i fjol – men missade i kvalet till årets Indy 500. Med en tusendel.

+ Dödsfallen

Även om Indy 500 med åren blivit säkrare än tidigare inträffar emellertid fortfarande allvarliga krascher då och då. Totalt har 23 förare avlidit i samband med loppet. Scott Brayton var den senaste, då han kraschade på träning 1996.

+ Antal varv runt ovalen på Indianapolis Motor Speedway

200 stycken på den cirka fyra kilometer långa banan.

+ Topphastigheter

Mellan omkring 350 och 365 kilometer i timmen. Snittfarten är cirka 265 kilometer i timmen.

Källor: ESPN, indianapolismotorspeedway.com, Indianapolis Star, NBC, TT