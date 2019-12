Goda tider för musikdokumentärer

Foto: Jordan Strauss

Det våras för musikdokumentären – flera nya filmer har inbringat enorma summor och efterfrågan ökar, enligt en trendspaning i tidningen Billboard.

Apple TV+ betalar 26 miljoner dollar för en inblick i Billie Eilishs liv och Amazon pungar ut med 25 miljoner dollar för Peter Bergs film om Rihanna. Samtidigt väntas Peter Jacksons dokumentär om Beatles, "Let it be", köpas för en rekordsumma.

För tre år sedan betalade Amazon sex miljoner för ett Greatful Dead-projekt, vilket då var ovanligt för den sortens film. Dokumentärer som köptes in för ett par år sedan inbringade inte lika mycket pengar, exempelvis Netflix dokumentär om Taylor Swift och Warner Bros Bruce Springsteen-film, som köptes före musikfilmboomen.

Spelfilmer som "Bohemian rhapsody" och "Rocketman", om Queen respektive Elton John, gör också att artisternas musik laddas ner och säljer mer.

"Alla producenter försöker fundera ut vilken artist som står näst på tur för en dokumentär som kommer att säljas till ett åttasiffrigt belopp", säger en källa till Billboard.