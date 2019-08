Göteborgsutvecklare gör känt bilspel

Foto: EA/TT

Göteborgsutvecklaren Ghost har i hemlighet jobbat med nästa spel i jätten EA:s fart- och neonfyllda bilserie "Need for speed".

Anpassningsbara bilar, en öppen värld och ett berättelsedrivet spelläge utlovas i "Heat", som undertiteln kallas.

I den nya fiktiva staden Palm City kommer spelaren kunna tävla i lagliga lopp under dagtid, och illegala race på natten.

"Need for speed" är en långlivad serie med fler än 20 titlar, där första spelet släpptes 1994. För några år sedan filmatiserades den av Hollywood.

"Need for speed: Heat" släpps den 8 november till PS4, Xbox One och pc.