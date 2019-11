Grammy-nomineringarna avslöjas

Foto: Jack Plunkett

Förra året nominerades Ludwig Göransson till fyra Grammypriser – och tog hem tre.

Men blir det någon svensk vinstchans i år?

Vid 14-tiden avslöjas årets nomineringar till Grammygalan.

The Detroit News skriver att frågan inte är om artisterna Billie Eilish och Lizzo kommer att bli nominerade, det handlar snarare om hur många nomineringar de kommer att få. Eilish släppte tidigare i år sitt debutalbum "When we all fall asleep, where do we go?” som inte har lämnat Billboardlistans topp tio-lista sedan det nådde lyssnarna i mars. Lizzo har hyllats för albumet "Cuz I love you".

Soundtracket till filmen "A star is born" med Lady Gaga och Bradley Cooper har också chans till nomineringar, trots att den kom 2018. Anledningen är att plattan släpptes några dagar efter nomineringsstoppet i fjol. Deras singel "Shallow" kom däremot en vecka tidigare, och vann två priser på förra årets gala.

Andra namn som det har pratats om är Taylor Swift, som redan har tagit hem tio statyetter. Under 2019 kom hennes fullängdare "Lover". Även Lil Nas X ser ut att ha god chans att hamna på nomineringslistan. Hans låt "Old town road", som blandar hiphop och country, är den låt som har legat längst på den amerikanska Billboardlistans förstaplats. I 19 veckor behöll låten topplaceringen, innan Billie Eilish låt "Bad guy" gick om rapparens.