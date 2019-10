Grewes första SHL-mål bakom Djurgårdens seger

Foto: Erik Simander/TT

Matchen mellan Djurgården och Malmö var länge en tajt och defensiv historia. Då höll sig 18-årige Albin Grewe framme och bröt dödläget.

Med sitt första SHL-mål i karriären inledde han målskyttet när Djurgården vann hemma på Hovet med 4–0.

Det skulle dock dröja fram till slutet av den andra perioden innan Grewe spräckte målnollan. Matchens melodi var länge en tajt defensiv från båda lagens försvar och ytor i anfallszon öppnade inte upp sig i överflöd.

Men en ishockeymatch blir sällan mållös och till slut skulle en puck leta sig in i mål via Malmös målfarlige österrikare Konstantin Komarek. Men när det väl hände så godkändes det inte. Efter en kort stunds Malmöjubel dömdes målet bort på grund av att Max Görtz ska ha stört Djurgårdens målvakt i målgården.

"Ska vara mål"

Felaktigt, tyckte Görtz.

– Han (Svedberg) drar själv in pucken. Jag tycker att det ska vara mål. Jag stör inte honom någonting. Det tycker jag är väldigt dåligt. Det är typiskt och det hade nog varit mål i alla andra ligor, sade han till C More.

Om besvikelsen var stor i Malmölägret efter det beslutet lär den ha blivit ännu större med 3.32 kvar att spela av mittakten.

Då utnyttjade Djurgårdens lagkapten Marcus Högström sin fina skridskoåkning och tog sig från höger till vänster i anfallszon varpå han hittade fram till Albin Grewe vid den bortre stolpen. 18-åringen slog till direkt och sköt in sitt första SHL-mål i karriären i sin 21:a match i den svenska högstaligan.

– Jätteskönt, det var väl på tiden, sade Grewe.

Efter att ettan gått in dröjde det inte länge innan tvåan kom. Ett rungande slagskott från blålinjen signerat Robin Norell såg till att hemmalaget klev upp i en tvåmålsledning inför sista perioden.

Rivstart i tredje

I tredje perioden fortsatte Djurgården på samma sätt som man avslutade mittperioden på – med att göra mål. 39 sekunder tog det innan Anton Hedman petade in en retur för 3–0, och i sekvensen innan hade Mattias Guter prickat ribban i samband med ett friläge.

Niclas Bergfors prickade in slutresultatet 4–0 med fyra minuter kvar. Det var Bergfors sjätte mål för säsongen. Därmed har han på tio matcher gjort lika många mål som han gjorde på 52 matcher förra säsongen.