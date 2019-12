Foto: Evan Agostini

Världsstjärnan Gwen Stefani kommer till Gröna Lund i Stockholm, sommaren 2020. Den 14 juli spelar hon på nöjesparkens stora scen.

Hon har varit frontfigur i No Doubt, och har som soloartist haft hitlåtar som "What you waiting for?", "Hollaback girl" och "Rich Girl".

Gröna Lund har redan presenterat de tolv första bokningarna till konsertsommaren, med spelningar av bland andra The Hives, Korn, Melissa Horn och Bryan Ferry.