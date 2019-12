Här tar "Star wars"-sagan slut

Foto: Lucasfilm Ltd.

Foto: Rob Grabowski

Med ”Star wars: The rise of Skywalker” slutar en filmberättelse som började 1977. Filmen är omhuldad av stort hemlighetsmakeri och skådespelarna Daisy Ridley, John Boyega och resten av ensemblen tiger som muren.

Den nya "Star wars"-filmen är nummer nio i serien, och nu avslutas storyn om Luke Skywalker, Darth Vader, C3PO och alla de andra rollfigurerna som vi har följt i mer än 40 år.

– Jag är medveten om att det här är stort. Särskilt känner jag för för JJ Abrams, som har skrivit och regisserat. Det har varit hans jobb att foga ihop alltihop, att sätta punkt för serien, säger skådespelaren Daisy Ridley,

Att sitta och tala om filmen med Daisy Ridley, som spelar huvudpersonen Rey, och motspelaren John Boyega, som spelar Finn, så här i förväg är inte lätt. Pressen får inte se en ruta ur filmen. Vi får hålla till godo med trailern som inte säger någonting, egentligen. Och skådespelarna är belagda med totalt yttrandeförbud.

– Det är oerhört viktigt att inget kommer ut i förväg, det skulle förstöra chockvärdet, säger John Boyega.

– Inte ens min mamma vet något, hon frågade om det slutar med att Rey dör, men jag har inte berättat något, säger Daisy Ridley.

"Kommer att bli överraskade"

Rey har ett förflutet som vi i publiken fortfarande inte vet så mycket om. Hon både hatar och dras till den onde Kylo Ren, som dödade sin far Han Solo och som är ett slags arvtagare till Darth Vader.

– Det jag kan säga är att Rey ställer frågor. Hon gör inte längre det hon blir tillsagd, hon är på en resa som de andra inte riktigt förstår. Men jag tror att publiken kommer att förstå henne. Det finns så många frågor. Vilka var hennes föräldrar? Varför är Kraften så stark hos henne? Hon gör saker som är oväntade, ni kommer att bli överraskade.

"Goda mot onda"

Under de drygt 40 år som gått sedan den första filmen, har det som brukas kallas ”The Star wars universe” blivit en av de viktigaste yttringarna inom populärkulturen. Filmer, böcker, serietidningar, tv-serier, dataspel – allt har gjort den ursprunglige "Star wars"-skaparen George Lucas till en av de rikaste personerna i filmvärlden. Det har gjorts många försök att förklara vad som gör "Star wars" så stort. John Boyegas förklaring är enkel

– Det var det första riktiga science fiction-eposet. Nu är det en del av många människors dna, det går från generation till generation, det är nostalgi för många, och vi tycker ju alla om berättelser där det goda slåss mot det onda, säger han.

”Star wars: The rise of Skywalker” är den tredje filmen i den tredje trilogin i Skywalker-sagan. Nu är det slut. Inte på "Star wars"-filmer, tvärtom, det kommer både filmer och tv-serier i form av spinoffs, men just den här berättelsen tar slut nu. Daisy Ridley och John Boyega går vidare i sina karriärer, och de är medvetna om att de för evigt kommer att ha det här äventyret högt inskrivet i sina cv:n.

– Jag är medveten om att jag alltid kommer att bli förknippad med "Star wars", och det är jag tacksam över, säger Daisy Ridley.