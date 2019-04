HBO Nordic nere efter "GoT"-premiären

Foto: HBO/AP/TT

Den sista säsongen av "Game of thrones" hade premiär i natt svensk tid på HBO Nordic. Men när många morgonpigga tittare försökte logga in på tjänsten möttes de av ett felmeddelande.

"Vi ber om ursäkt, men vi upplever beklagligen tekniska problem på grund av invasionen av de dödas armé. Var tålmodiga så uppdaterar vi er när fienden är besegrad och tjänsten fungerar igen", skriver HBO Nordic på sin .

Efter några timmar meddelade företaget att problemet var identifierat och att tjänsten fungerade igen.

Det är inte första gången som tjänsten drabbas av olägliga störningar. Även för två år sedan, vid premiären av förra säsongen, låg den nere.

In Sverige visas serien även av C More.