Icona Pop gör låt med Afrojack och Yves V

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Svenska duon Icona Pop samarbetar med belgiska dj:n Yves V och nederländska Afrojack på nya singeln "We got that cool". Låten beskrivs som en hyllning till 90-talets housemusik.

"Första gången vi fick höra beatet till 'We Got That Cool' så blev vi slungade tillbaka till när vi började dj:a själva för 13 år sedan. Det var helt självklart för oss att hänga på Yves V och Afrojack på denna låt. Den handlar om att vara helt i zon med din partner in crime och alltid vara i nuet medan vi går in i sommaren,” skriver duon i ett pressmeddelande.

Icona Pop består av Aino Jawo och Caroline Hjelt. De slog igenom internationellt 2012 med singeln "I love it". Sedan dess har de turnerat runt i världen med artister som Miley Cyrus, spelat på Coachella och medverkat i amerikanska pratshower. 2017 var de med i TV4:s "Så mycket bättre" och i fjol kom senaste singeln "X's", som är ett samarbete med nederländska producenten CMCS.

De spelar på Stockholm Pride 30 juli och gruppens nya ep släpps i slutet av året.