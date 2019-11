Ilska i Paris över OS-avtal med Airbnb

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Sponsoravtalet mellan IOK och Airbnb väcker nu ont blod i Paris.

Ett dråpslag för stadens invånare hävdas från borgmästarhåll som hotar med folkomröstning för att få stopp på bostadsuthyrningssajten.

Med start i Tokyo nästa år och fram till och med OS i Los Angeles 2028, det vill säga under fyra olympiska spel, ska Airbnb gå in som sponsor. Inga ekonomiska detaljer har bekräftat men enligt ansedda tidningen Financial Times är avtalet värt motsvarande 4,8 miljarder kronor.

Klart är att det rör sig om ett mångmiljardkontrakt då Airbnb ska ingå i gruppen huvudsponsor med bland annat betalkortsföretaget Visa liksom läskjätten Coca-Cola.

Motsatta åsikter

Från IOK:s håll talas det om en enorm möjlighet att ordna boende för OS-turister liksom aktivas vänner och släktingar samt minska kostnaderna i samband med nya byggprojekt.

Från en av de kommande OS-arrangörerna, Paris, låter det annorlunda.

Paris är redan i dag är en av den amerikanska sajtens huvudmarknader med cirka 60 000 listade objekt – upp från 12 000 för sex år sedan. Den franska huvudstaden ser konsekvenser som kraftigt stigande hyror och i slutändan något som kommer tvinga invånare att flytta därifrån.

Stadens borgmästare Anne Hidalgo ifrågasätter därför avtalet i ett brev till IOK-ordföranden Thomas Bach och varnar för betydande risker.

"Genom att ta bort ett antal boendelösningar från Paris kommer Airbnb att bidra till kraftigt höjda hyror liksom färre lägenheter på bekostnad för alla Parisbor, framförallt medelklassen", skriver hon i brevet enligt franska nyhetsbyrån AFP.

Anne Hidalgos ställföreträdande borgmästare, Jean-François Martins, utlovar nu en folkomröstning om Hidalgo blir omvald nästa år. Detta för att låta invånare avgöra i vilken omfattning som Airbnb ska få inflytande.

Hidalgo har redan infört begränsningar när det gäller Airbnb-uthyrning, bland annat ett maxantal (120 stycken) gällande hur många nätter lägenhetsinnehavare får hyra ut årligen.

Ska börsnoteras

Från Airbnb:s sida ses samtidigt OS-avtal som ett tydligt steg att marknadsföra och bättra på bolagets rykte inför nästa års börsnotering. Precis som många tillväxtbolag går man kraftigt med förlust, drygt 300 miljoner dollar (2,9 miljarder kronor) under årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret.

Dessutom har bolagets rykte svärtats ned av dödsskjutningen av fem personer i Kalifornien som skedde nyligen i en bostad som hyrdes ut just genom Airbnb.